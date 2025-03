Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorrad vor Haustür geklaut

Niederkassel (ots)

Im Niederkasseler Ortsteil Ranzel wurde im Zeitraum von Dienstag (25. März), 23:40 Uhr bis Mittwoch (26. März), 07:05 Uhr ein Motorrad gestohlen. Der 60 Jahre alte Fahrzeughalter meldete der Polizei den Diebstahl und gab an, dass das Kraftrad auf einer Grünfläche vor einem Haus in der Wildermannstraße abgestellt war. Dabei war es mit einer Abdeckplane zugedeckt. Diese Plane lag nun vor dem Haus. Im Gras am Abstellplatz konnten Ziehspuren entdeckt werden. Offenbar haben der oder die unbekannten Tatverdächtigen die Abdeckung entfernt, das Motorrad vom Grundstück gezogen und auf unbekannte Weise abtransportiert. Bei dem Zweirad handelt es sich um eine Kawasaki im Wert von rund 10.000 Euro mit dem amtlichen Kennzeichen SU-Q 798. Hinweise zum Verbleib des Motorrads oder zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Die Polizei rät, Krafträder möglichst in verschlossenen Räumen wie Garagen abzustellen. Sollte dies nicht möglich sein, sollte ein gut beleuchteter und frequentierter Standort gewählt werden. Stabile Ketten-, Bügel- und Faltschlösser bieten guten Schutz. Dabei sollte das Kraftrad möglichst an einem verankerten Gegenstand angeschlossen werden. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell