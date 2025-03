Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall im Kreisverkehr/ Radfahrer verletzt

Troisdorf (ots)

In Troisdorf-Spich kam es am Mittwoch (26. März) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Gegen 15:30 Uhr fuhr der 40 Jahre alte Troisdorfer mit seinem Mountainbike aus Richtung Spich kommend über die Niederkasseler Straße in den Kreisverkehr Niederkasseler Straße/ Heuserweg/ Langbaurghstraße/Lülsdorfer Straße/ Auf dem Vogelsang ein. Zur gleichen Zeit wollte ein ebenfalls aus Troisdorf stammender 64 Jahre alter Pkw-Fahrer vom Heuserweg aus ebenfalls in den Kreisverkehr fahren. Dabei übersah er vermutlich den Radfahrer und erfasste diesen mit seiner Fahrzeugfront. Durch den Zusammenstoß kam der 40-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Eine Behandlung vor Ort lehnte der Mann ab. Er wollte gegebenenfalls selbständig einen Arzt aufsuchen. An Mountainbike und Seat entstand jeweils leichter Sachschaden, der sich nach einer ersten Schätzung insgesamt auf einen dreistelligen Eurobetrag beläuft. Der 64-Jährige muss sich nun im Rahmen einer Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

