Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- Landkreis Heilbronn: Unfall und Einbruch

Heilbronn (ots)

Untereisesheim: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Frau

Am Freitagmorgen, um 5:30 Uhr, kam es auf der Landesstraße 1100 bei Untereisesheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer überholte in Fahrtrichtung Untereiseheim mehrere Fahrzeuge und kollidierte dabei frontal mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 58-Jährigen. Die Frau musste nach dem Zusammenstoßmit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

Lauffen am Neckar: Einbruch in Weingut - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein unbekannter Täter in den Verkaufsraum eines Weinguts in der Bahnhofstraße in Lauffen am Neckar ein. Der Täter hebelte den Schließzylinder auf und entwendete einen Geldbeutel. Anschließend gelangte er über eine unverschlossene Brandschutztür in das Treppenhaus des angrenzenden Wohngebäudes und durchsuchte einen weiteren Raum. Die Höhe des Schadens und der Wert des Diebesguts werden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 an die Polizei Lauffen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell