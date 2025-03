Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von Montag den 10.03.2025 auf Dienstag den 11.03.2025, kam es in der Kleinen Böhlstraße in Neustadt zu zwei Beschädigungen an Fahrzeugen. An einem Skoda wurde der vordere rechte Reifen so beschädigt, dass er keine Luft mehr führte. An einem Ford waren alle vier Reifen so beschädigt, dass sie platt waren. In der Nacht von Sonntag den 09.03.2025 auf Montag den 10.03.2025 wurde in der Allensteiner Straße in Neustadt an einem Renault der linke Außenspiegel abgerissen. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf die Täter. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

