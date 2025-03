Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Die Vorfahrt missachtet...

Deidesheim

...hat am Dienstagnachmittag (11. März, 13 Uhr) der Fahrer eines Mercedes in Deidesheim. Von der B271 kommend wollte der 83-Jährige nach links in Richtung Niederkirchen abbiegen. Übersehen hat er dabei einen Autofahrer, der von Niederkirchen in Richtung Deidesheim unterwegs war. Durch den Unfall war der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätz den Gesamtschaden auf 13.000,- Euro.

