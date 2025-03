Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Diebstahl von Jeep Cherokee

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 09.03.2025 16:00 Uhr bis 10.03.2025, 13:00 Uhr wurde ein unter einem Carport im im Odinstalweg in Wachenheim abgestellter Jeep Grand Cherokee entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten auf bislang nicht bekanntem Weg ins Fahrzeuginnere. Das Fahrzeug war mit einem Keyless Go System ausgestattet und hatte einen Wert in Höhe von 58000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen, die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang aber erfolglos. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell