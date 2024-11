Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW beschädigt

Meppen (ots)

Am Montag im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr wurde ein in der Mühlenstraße in Meppen am Fahrbahnrand geparkter weißer VW Polo durch unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 05931/949-0 bei der Polizei Meppen zu melden.

