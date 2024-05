Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Weimar (ots)

Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 51jähriger Mazda-Fahrer die Landstraße 1056 in Fahrtrichtung Mönchenholzhausen. Als die Ampel in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Vieselbach grün zeigte und der Mazda-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, fuhr ein derzeit unbekannter Lkw, vermutlich bei Rot, von der Autobahn ab und bog nach links auf die L 1056 in Fahrtrichtung Mönchenholzhausen ab. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Pkw-Fahrer nach rechts aus und kollidierte in der Folge mit der Leitplanke. Dadurch entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von 5000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfall machen? Hinweise hierzu nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

