POL-HN: Stadt- & Landkreis Heilbronn: Fahrzeugbrand, Körperverletzung, Versuchter Einbruch und Unfall

Heilbronn: Auto brennt an Ampel

Am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, kam es auf der Saarlandstraße in Heilbronn zu einem Fahrzeugbrand. Eine 23-jährige Fahrerin stand mit ihrem Fiat an der Ampel, als das Fahrzeug plötzlich im Motorbereich Feuer fing. Sie alarmierte umgehend die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Mann nach Faustschlägen verletzt - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmittag wurde ein 74-jähriger Mann auf der Wilhelmstraße in Heilbronn, auf Höhe des Landgerichts, Opfer einer körperlichen Attacke. Ein bislang unbekannter Täter rempelte ihn gegen 13:10 Uhr zunächst an und schlug dann unvermittelt mit den Fäusten auf ihn ein. Anschließend stürzte der Senior und erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Der Angreifer flüchtete in Richtung Charlottenstraße und soll dort in die Buslinie 61 gestiegen sein. Der Täter wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt, 180 bis 190 cm groß und mit Undercut sowie Rastazöpfen beschrieben. Er trug eine blaue Jeans und ein graues Oberteil. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Brackenheim: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Schmid-Straße in Brackenheim-Meimsheim einzubrechen. Die Überwachungskamera des Hauses erfasste gegen 02:20 Uhr ein Lichtsignal, jedoch keine erkennbaren Personen. Etwa fünf Minuten später hörte der Bewohner ein lautes Krachen. An einer Tür auf der Rückseite des Hauses wurden Einbruchsspuren festgestellt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brackenheim unter 07135 6096 zu melden.

A81/Untergruppenbach: Pkw überschlägt sich - Insassen flüchten zu Fuß

Am Freitagmorgen, gegen 05:20 Uhr, kam es auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart, kurz nach der Anschlussstelle Heilbronn/Untergruppenbach, zu einem Verkehrsunfall. Ein Opel überschlug sich und blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Beim Eintreffen der Polizei waren keine Insassen im Fahrzeug. Zeugen berichteten, dass zwei Personen aus dem Wagen kletterten und zu Fuß in Richtung der angrenzenden Felder flüchteten. Nach kurzer Suche konnten die beiden Verletzten aufgefunden werden. Sie gaben an, dass eine dritte Person gefahren sei, jedoch blieb eine intensive Absuche - auch mit einem Polizeihubschrauber - ergebnislos. Vermutlich handelt es sich um eine Schutzbehauptung der beiden jungen Männer. Im Fahrzeug wurden eine selbstgebaute Bong, eine Zigarettenschachtel mit Cannabis-Antragungen sowie leere Blister eines starken Beruhigungsmittels gefunden. Beide Männer wurden mit leichte Verletzungen in Kliniken gebracht. Der 16-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, während gegen den 22-Jährigen ein dreimonatiges Fahrverbot besteht. Zur Klärung der Fahrereigenschaft wurden durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn DNA-Proben und Blutentnahmen angeordnet. Die Polizei stellte den Pkw sicher. Die Ermittlungen dauern an.

