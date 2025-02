Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall auf der B48 - Beteiligte gesucht

B48 - Enkebach-Alsenborn (ots)

Ein relativ ungewöhnlicher Unfall wurde der Polizei am Donnerstagmorgen gemeldet. Der 53-jährige Fahrer eines Lkw war gegen 3:30 Uhr auf der B48 von der A6 kommend in Richtung Enkenbach unterwegs. Kurz nach dem Mitfahrerparkplatz meinte der Mann, eine Hand vor seinem Fahrzeug gesehen zu haben. Danach kam es zu einem Knall und seine Windschutzscheibe war gerissen. Trotz sofortigem Anhalten und Nachschauen konnte er niemanden in der Nähe seines Fahrzeuges feststellen. Sein Lkw wies allerdings neben dem Schaden an der Windschutzscheibe, weitere Schäden an der Beifahrerseite auf, die auf einen Unfall mit einem Fußgänger hindeuten. Zeugen gaben an, eine dunkel gekleidete Person zunächst auf der B48 und später auf Höhe des Kreisverkehrs an der Tankstelle gesehen zu haben. Eine Absuche der Umgebung mit Hilfe der Feuerwehr, einer Drohne und eines Hubschraubers blieb zunächst ergebnislos. Die Polizei bittet, eventuelle Beteiligte des Unfalls sich dringend unter 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion zu melden. Ebenfalls werden weitere Zeugen gebeten, sich mit Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

