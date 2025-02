Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

Ein Randalierer in der Königstraße rief am Dienstagnachmittag die Polizei auf den Plan. Wie Zeugen den Polizisten berichteten, rastete ein Mann in einem Discounter aus, als er an der Kasse etwas länger warten musste. Zunächst beleidigte der Störenfried eine Kassiererin und als er schließlich dem Markt verwiesen wurde, beschädigte er beim Verlassen die Eingangstür. Auf dem Parkplatz schubste der aufgebrachte Mann eine 78-jährige Frau, sodass diese fast stürzte. In der Nähe des Supermarkts trafen die Beamten den Randalierer an und wollten ihn kontrollieren. Hierbei ging der 49-Jährige mit geballten Fäusten auf die Ordnungshüter los und griff die Beamten an. Schließlich gelang es den eingesetzten Kräften, den Täter auf den Boden zu bringen und unter großer Kraftanstrengung zu fesseln. Beim Verbringen zur Dienststelle beleidigte der Mann die Polizeibeamten unentwegt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Beleidigungen, der Sachbeschädigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten. |kfa

