Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann mit Messer verletzt

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen riefen Passanten am Dienstagnachmittag die Polizei. Wie bisher bekannt, gerieten in der Bismarckstraße zwei Männer in Streit. Der Disput gipfelte darin, dass einer der Beteiligten sein Gegenüber an eine Wand drückte und ihn mit einem Messer bedrohte. Der 34-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die hinzugezogene Polizeistreife konnte den Angreifer vor Ort antreffen. Da er weiterhin das Messer in den Händen hielt, drohten die Beamten den Schusswaffengebrauch an, woraufhin der 32-Jährige die Klinge fallen ließ. Im Anschluss nahmen ihn die Polizisten widerstandslos fest. Da der Mann alkoholisiert war, wurde dem 32-Jährigen einen Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung zu. |kfa

