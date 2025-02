POL-PPWP: Verkehrskontrolle bringt Drogenkonsum ans Licht

Kaiserslautern (ots) - Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Handyladens in der Innenstadt entlarvte am Montagnachmittag einen Betrugsversuch. Wie er der Polizei mitteilte, betrat gegen 16:40 Uhr ein junger Mann den Laden und bot ein - angeblich - original verpacktes Mobiltelefon zum Ankauf an. Da der Angestellte vor wenigen Tagen schon einmal übers Ohr gehauen wurde, schaute er nach und fand in der Verpackung lediglich ...

