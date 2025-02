FW-AR: Ehrung für 75 Jahre Mitgliedschaft im kleinen Rahmen- Agathafeier in Voßwinkel

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Ehrung für 75 Jahre Mitgliedschaft im kleinen Rahmen- Agathafeier in Voßwinkel

Im April des vergangenen Jahres machten sich vier Feuerwehrfahrzeuge - darunter ein fünfzig Jahre altes Tanklöschfahrzeug - sowie die Voßwinkeler Kameraden auf den Weg ins PROVITA-Pflegeheim nach Ense-Bremen. Anlass war der 100. Geburtstag des Kameraden Gotthard Köhler. Nun durfte eine Abordnung erneut nach Ense-Bremen fahren, denn Gotthard Köhler wurde für 75 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt.

Im Vorfeld der Agathafeier der Voßwinkeler Löschgruppe besuchte eine Abordnung rund um Wehrführer Dennis Pingel und Einheitenführer Björn Bertram den Kameraden der Ehrenabteilung im Pflegeheim in Ense-Bremen. Fein gekleidet und mit Feuerwehrhut ausgerüstet, erwartete Gotthard Köhler seine Kameraden bereits am Eingang der Cafeteria. Man sieht dem 100-Jährigen an, wie sehr er sich über den Besuch der insgesamt sechs Kameraden freut. Doch auch Dennis Pingel ist stolz, eine solche Ehrung für 75 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr überreichen zu dürfen. Bevor er die Urkunde verliest und übergibt, teilt er schmunzelnd mit: "Lieber Gotthard, in dem Jahr als du in die Ehrenabteilung übernommen wurdest, wurde ich geboren." Anschließend nennt er einige Eckpunkte aus Gotthard Köhlers Feuerwehrlaufbahn und überreichte ihm seine Urkunde sowie den dazugehörigen Anstecker. Bei Kaffee und Kuchen wurden noch einige schöne Gespräche geführt und in Erinnerungen geschwelgt.

Am Abend fand im Gerätehaus Voßwinkel dann die Agathafeier der Löschgruppe statt. Neben einigen Beförderungen und weiteren Ehrungen steht auch die Ernennung des neuen stellvertretenden Einheitenführers auf dem Programm. Zunächst richteten jedoch Björn Bertram (Einheitenführer Voßwinkel), Dennis Pingel (Wehrführer Feuerwehr Arnsberg) und Christopher Hilverling (1. Beigeordneter der Stadt Arnsberg) das Wort an die Anwesenden. Alle drei unterstrichen, wie wichtig das Ehrenamt ist und dass noch viele Herausforderungen vor der Feuerwehr liegen - insbesondere im Hinblick auf die derzeitige Umstrukturierung der Wehr.

Nachdem die Beförderungen und Ehrungen ausgesprochen worden waren, folgte die Ernennung von Philipp Dünschede zum stellvertretenden Einheitenführer. Gemeinsam mit Björn Bertram bildet er nun die Einheitenführung der Löschgruppe Voßwinkel.

Da diese Ernennung gleichzeitig das Ende des Basislöschzugs 1 bedeutete, bedankte sich die Einheit bei dem historischen BLZ-Führer Sascha Ricke für die gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit und überreichte ihm als Anerkennung einen Präsentkorb. Neben dem Basislöschzug 3 (LZ Oeventrop/LG Rumbeck) und dem Basislöschzug 6 (Bruchhausen/Niedereimer) ist damit auch der personell größte Basislöschzug offiziell aufgelöst. Auch die verbliebenen drei Basislöschzüge werden nun schrittweise aufgelöst - ein weiterer Schritt im Rahmen der Neustrukturierung der Feuerwehr Arnsberg.

Beförderungen:

Jannis Wiegard zum Oberfeuerwehrmann

Hendrik Schlüter zum Unterbrandmeister Andreas Müller zum Unterbrandmeister

Ehrungen:

Marlon Schmidt für 10 Jahre Feuerwehr

Paul Rennebaum für 10 Jahre Feuerwehr Hubertus Wiegard für 35 Jahre Feuerwehr Martin Schlüter für 40 Jahre Feuerwehr Burghard Rose für 40 Jahre Feuerwehr Gotthard Köhler für 75 Jahre Feuerwehr

Übernahme in die Ehrenabteilung:

Martin Bürmann

