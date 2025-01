LPI-G: Ermittlungen eingeleitet

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter beschädigten am 05.01.2025 gegen 01:30 Uhr einen Zigarettenautomat in der Leuchtenburgstraße. Die Täter brachten vermutlich einen Feuerwerkskörper im Automaten zur Umsetzung, woraufhin diese an Bargeld in Höhe von ca. 130,- Euro sowie an diverse Zigarettenschachteln gelangten. Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, sich unter der Telefonnummer ...

