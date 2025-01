LPI-G: Sexuelle Belästigung

Gera (ots) - Gera: Am 02.01.2025 beabsichtigte ein 48-jähriger Georgier in einem Elektronikfachhandel in der Heinrichstraße und der Braustraße Smartphones zu entwenden. Zunächst begab sich der Dieb gegen 18:00 Uhr in die Heinrichstraße und versuchte die Diebstahlsicherung an einem Smartphone zu entfernen. Nach Alarmauslösung konnte der Dieb zunächst unerkannt fliehen. Gegen 18:30 Uhr begab sich dieselbe Person in den Markt in der Braustraße und entwendete dort ein ...

