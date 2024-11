Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

In den Nachmittagsstunden des 02.11.2024 befuhr ein BMW die Bundesstraße B 62 aus Richtung Benshausen in Richtung Zella-Mehlis. Aus noch ungeklärten Umständen, verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit einer Leitplanke sowie einem Brückenpfeiler. Der Fahrzeugführer sowie sein Beifahrer mussten durch die hinzugezogene Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Insassen wurden medizinisch versorgt, wobei einer von beiden zur Weiterbehandlung ins Klinikum Suhl verbracht werden musste. Am Pkw entstand Totalschaden. Aufgrund des involvierten Brückenpfeilers, musste die betroffene Bahnstrecke vorübergehend gesperrt werden.

