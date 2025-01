Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb gestellt

Gera (ots)

Gera: Am 02.01.2025 beabsichtigte ein 48-jähriger Georgier in einem Elektronikfachhandel in der Heinrichstraße und der Braustraße Smartphones zu entwenden. Zunächst begab sich der Dieb gegen 18:00 Uhr in die Heinrichstraße und versuchte die Diebstahlsicherung an einem Smartphone zu entfernen. Nach Alarmauslösung konnte der Dieb zunächst unerkannt fliehen. Gegen 18:30 Uhr begab sich dieselbe Person in den Markt in der Braustraße und entwendete dort ein Smartphone und floh anschließend. Am 04.01.2024 konnte der Dieb durch eine Mitarbeiterin erkannt werden. Die hinzugerufene Polizei konnte den 48-Jährigen kontrollieren udn stellte diverse Mobiltelefone sowie Diebstahlswerkzeug fest. Die polizeilich aufgenommenen Ermittlungen müssen nun ergeben, ob dem 48-Jähirgen weitere Diebstahlshandlungen zugeordnet werden können. (AK)

