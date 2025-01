Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnhaus in Vollbrand

Gera (ots)

Gera: Am Sonntagmittag gegen 12:45 Uhr kam es im Glockenweg in Gera zu einem Vollbrand eines Einfamilienhauses. Aus bisher ungeklärten Gründen entflammte zunächst das Carport und der dort abgestellte PKW Peugeot der 44- und 47-jährigen Eigentümer. Durch aufmerksame Nachbarn konnte die Feuerwehr gerufen werden, welche unverzüglich zum Einsatzort verlegten. Alle anwesenden Hausbewohner (m/47; w/44, m/16) konnten sich selbstständig und unverletzt aus dem Gebäude begeben. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr, konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus nicht verhindert werden, sodass nach Abschluss der Löscharbeiten ein Sachschaden am Haus in Höhe von 250.000,- Euro sowie am Fahrzeug in Höhe von 40.000,- Euro entstand. Das Wohnhaus ist bis zu einer statischen Begutachtung derzeitig nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen und zur Brandursache aufgenommen. (AK)

