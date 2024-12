Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hausbewohnerin "verschläft" Einbruch

Neunkirchen am Potzberg (Kreis Kusel) (ots)

Während die Bewohnerin schlief, sind Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in ein Wohnhaus in der Flurstraße eingedrungen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter eine Balkontür auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

Die Hausbewohnerin bemerkte den Einbruch erst, nachdem die "ungebetenen Besucher" wieder verschwunden waren. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen sie die Handtasche der Seniorin mit. Darin befanden sich neben einem geringen Bargeldbetrag auch der Personalausweis sowie zwei EC-Karten und eine Krankenkassenkarte. Außerdem fehlt ein Schmuckkästchen mit Modeschmuckstücken.

Beim Sperren der EC-Karten stellte sich dann allerdings heraus, dass die Einbrecher ihre Beute bereits genutzt und insgesamt einen vierstelligen Bargeldbetrag vom Konto des Opfers abgehoben hatten. Leider hatte die Dame zusammen mit den Karten auch einen Zettel mit der dazugehörigen PIN in ihrem Geldbeutel aufbewahrt, so dass die Täter leichtes Spiel hatten.

Die Polizei fragt: Wem sind in der fraglichen Nacht zwischen Mitternacht und 4 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Ort und insbesondere rund um die Flurstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell