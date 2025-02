Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Führungswechsel und Neugliederung der Feuerwehr in Bruchhausen und Niedereimer

Am 01. Februar 2025 fand im Campus der Stadtwerke Arnsberg die Agathafeier des Basislöschzuges 6 statt. Unter dem Motto "Neuanfang und gemeinsame Zukunft" wurden an diesem Abend bedeutende Weichen für die Feuerwehr in Bruchhausen und Niedereimer gestellt. Im Zuge der Umstrukturierung wurde der Basislöschzug 6 aufgelöst und der neue Löschzug Bruchhausen / Niedereimer ins Leben gerufen - ein Schritt, der den langjährigen kooperativen Strukturen der beiden Einheiten Rechnung trägt.

Festlicher Auftakt und neue Führung

Basislöschzugführer Benjamin Hugo begrüßte die Anwesenden Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges Bruchhausen und der Löschgruppe Niedereimer, den Bürgermeister Ralf Paul Bittner, die Leitung der Feuerwehr, Vertreter der ansässigen Unternehmen sowie den Vorsitzenden der Bezirksausschusses Bruchhausen Frank Neuhaus. In seiner Ansprache dankte Benjamin Hugo für die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit im Basislöschzug und versprach, der Feuerwehr auch zukünftig mit vollem Einsatz zur Seite zu stehen. Ein besonderer Dank galt zudem Markus Schneider, der nach vielen Jahren in der Führung aus der Führung ausschied aber wie Benjamin Hugo die Feuerwehr weiterhin tatkräftig unterstützt.

Mit der Gründung des neuen Löschzuges Bruchhausen / Niedereimer wird die gewachsene Zusammenarbeit in beiden Dörfern weitergeführt. Die neue Führung setzt sich ab sofort zusammen aus Löschzugführer Sebastian Mattern sowie seinen Stellvertretern Michael-Stefan Kaiser und Alexander Remarque. Der Leiter der Feuerwehr, Dennis Pingel, betonte die Bedeutung der neuen Einheit: "Der Löschzug Bruchhausen / Niedereimer ist eine wichtige Säule für die Sicherheit unserer Bürger - besonders durch die Nähe zu großen Gewerbebetrieben."

Einsatz- und Leistungsstatistik

Der Basislöschzug leistete im vergangenen Jahr 2024 beeindruckende 1541 ehrenamtliche Stunden. Neben dem regelmäßigen Übungsdienst wurden die Feuerwehrleute zu 38 Einsätzen alarmiert und übernahmen bei 34 Brandsicherheitswachen eine wichtige Schutzfunktion für die Bevölkerung. Bürgermeister Ralf Paul Bittner hob in seiner Rede hervor: "Die Stadt braucht nicht nur engagierte Feuerwehrleute, sondern auch eine moderne und gut ausgestattete Feuerwehr. Unser Dank gilt auch den Angehörigen und Arbeitgebern, die auf auf den eigenen Partner oder den Mitarbeiter verzichten und so ihren Beitrag für die Arbeit der Feuerwehr leisten."

Neuerungen bei Beförderungen und Ehrungen

Im Rahmen der Agathafeier wurden zudem bedeutende Beförderungen und Ehrungen ausgesprochen. Eine besondere Neuerung war die erstmalige Beförderung von Kameradinnen der Unterstützungseinheit zu Feuerwehrfrauen. Diese unterstützen zwar nicht im aktiven Einsatz, leisten jedoch wertvolle Arbeit bei der Kinderfeuerwehr. Zur Feuerwehrfrau der Unterstützungsabteilung wurden befördert: Kira Malschofsky, Martina Hollmann, Lena Hugo

Aus dem aktiven Dienst erfolgten folgende Beförderungen:

Feuerwehrfrau: Yvonne Fingerhut

Oberfeuerwehrmänner: Lars Bienstein, Ben Naramski, Leon Specka

Hauptfeuerwehrmann: Avni Meta

Unterbrandmeister: Andreas Müller

Brandmeister: Michel Schneider

Oberbrandmeister: Alexander Remarque

Auch langjährige Mitgliedschaften wurden gewürdigt:

10 Jahre: Lars Bienstein, Michel Glaremin

25 Jahre (Ehrenzeichen der Feuerwehr NRW in Silber): Denis Baier, Andreas Blöink, Stephan Voß

35 Jahre (Ehrenzeichen der Feuerwehr NRW in Gold): Holger Glaremin

40 Jahre: Sven Wrede

50 Jahre: Rolf Reuther

60 Jahre: Wilfried Glaremin, Wilhelm Skowranek

Zudem wurde Ralf Hollmann in die Ehrenabteilung übernommen.

Ausblick in die Zukunft

Die derzeit laufende Gesamtbetrachtung der Feuerwehr Arnsberg soll weitere Änderungen und Verbesserungen mit sich bringen. Dennis Pingel betonte: "Ohne Veränderungen kann man sich nicht verbessern - die Feuerwehr rüstet sich für die Zukunft." Mit dem neuen Löschzug Bruchhausen / Niedereimer ist ein starker Partner für den Brandschutz vor Ort etabliert, der auch in Zukunft für Sicherheit und schnelle Hilfe sorgen wird.

