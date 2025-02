Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Zukunftsweisende Agathafeier in Oeventrop gefeiert

Arnsberg (ots)

Zur jährlichen Agathafeier trafen sich die Kameradinnen und Kameraden der Einheiten Oeventrop und Rumbeck am Abend des 25. Januar 2025 in der Schützenhalle Oeventrop. Zuvor hatten die Einsatzkräfte nebst Partnerinnen und Partnern einen ökumenischen Gottesdienst in der Rumbecker Kirche abgehalten.

Den Auftakt der Reden machte Markus Heinemann, bisheriger Basislöschzugführer. In seiner Ansprache blickte er auf das vergangene Einsatzjahr zurück, welches von zahlreichen Herausforderungen, aber auch vielen Erfolgen geprägt war. Er thematisierte zudem den Umbau des Gerätehauses in Oeventrop und richtete den Blick auf das Jahr 2025. Besonders hob er hervor, dass die Nachwuchsarbeit weiterhin eine zentrale Aufgabe bleibe, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr langfristig zu sichern.

Anschließend ergriff Dennis Pingel, Wehrführer der Feuerwehr, das Wort. Er bedankte sich herzlich für die hervorragende Aufnahme in seinem neuen Amt und würdigte das Engagement aller Kameradinnen und Kameraden. Besonders hob er den Werdegang von Markus Heinemann und Oliver Pietz hervor, die an diesem Abend ihre Ämter niederlegten. Beide hätten mit viel Einsatz und Hingabe die Feuerwehrarbeit geprägt und hervorragende Arbeit geleistet.

Christopher Hilverling, der als Vertreter des Bürgermeisters anwesend war, lobte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet. Dies sei keine Selbstverständlichkeit und verdiene höchste Anerkennung. Er dankte ebenfalls für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr und betonte die Wichtigkeit des Ehrenamts in der Feuerwehr.

Ein zentraler Programmpunkt des Abends war die Neuaufstellung der Einheitenführungen. Mit der Auflösung der Basislöschzüge entfällt das Amt des Basislöschzugführers, womit Markus Heinemann (BLZ-Führer seit 2013, zuvor fünf Jahre Löschzugführer) offiziell aus seinem Amt entlassen wurde. Ebenso legte Oliver Pietz (LZ-Führer seit 2016) sein Amt als Löschzugführer von Oeventrop nieder. Sein Nachfolger wird Timo Spiegel, der von seinen neuen Stellvertretern Maria Klauke und Thorsten Schöller unterstützt wird. Mit Maria Klauke besetzt nun das erste Mal eine Frau eine Führungsposition in der Feuerwehr Arnsberg.

Auch in Rumbeck gab es personelle Veränderungen: Franz Schmiedler wurde als neuer stellvertretender Löschgruppenführer ernannt und wird in Zukunft Christian Rapude unterstützen.

Neben der Ernennung der neuen Führungspositionen wurden auch viele weitere Kameradinnen und Kameraden befördert und geehrt. Eine Aufzählung der Beförderten und Geehrten ist unter diesem Artikel zu finden.

Nach dem gemeinsamen Essen wurden zudem jene Kameraden geehrt, die im September am Leistungsnachweis in Marsberg-Meerhof teilgenommen hatten. Ihre Einsatzbereitschaft und ihr Engagement wurden besonders hervorgehoben.

Die Agathafeier war ein rundum gelungener Abend, der nicht nur Raum für Würdigungen und Ehrungen bot, sondern auch für einige schöne Gespräche. Wir wünschen allen neuen Führungspersonen viel Erfolg in ihren neuen Ämtern und danken den scheidenden Kollegen für ihre geleistete Arbeit. Ebenfalls gratulieren wir allen Beförderten und Geehrten zu den erlangten Orden und Dienstgrade.

Beförderung zur Feuerwehrfrau/ zum Feuerwehrmann: Sven Spindelndreher (Löschzug Oeventrop), Kim Joy Jaekel (Löschzug Oeventrop), Erik Schöttler (Löschzug Oeventrop), Kirsten Becker (Löschzug Oeventrop Unterstützungseinheit), Ulrich Bretschneider (Löschgruppe Rumbeck Unterstützungseinheit), Christoph Badt (Löschgruppe Rumbeck)

Beförderung zur Oberfeuerwehrfrau/ zum Oberfeuerwehrmann: Regina Krüger (Löschgruppe Rumbeck), Justin Klein (Löschzug Oeventrop), Cedric Kadolli (Löschzug Oeventrop)

Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann: Pascal Wobbe (Löschzug Oeventrop), Alexander Reimann (Löschgruppe Rumbeck), Nils Griese (Löschzug Oeventrop), Bernd Ortmann (Löschzug Oeventrop)

Beförderung zur Unterbrandmeisterin/ zum Unterbrandmeister: Christina Roth (Löschgruppe Rumbeck), Kilian Rapude (Löschgruppe Rumbeck)

Beförderung zum Brandmeister: Franz Schmiedeler (Löschgruppe Rumbeck)

Beförderung zum Hauptbrandmeister: Tobias Becker (Löschzug Oeventrop)

Beförderung zum Stadtbrandinspektor: Kai Spiegel (Löschzug Oeventrop), Rene Hellmund (Löschzug Oeventrop)

Versetzung in die Ehrenabteilung: Roland Flüchter (Löschzug Oeventrop)

Ehrungen für 10 Jahre Feuerwehr: Ole Spindelndreher (Löschzug Oeventrop), Lucas Weidlich (Löschzug Oeventrop), Dustin Lietz (Löschzug Oeventrop), Kilian Rapude (Löschgruppe Rumbeck), Bernd Ortmann (Löschzug Oeventrop), Nils Platte (Löschzug Oeventrop)

Ehrungen für 25 Jahre Feuerwehr: Florian Heße (Löschzug Oeventrop), Kai Spiegel (Löschzug Oeventrop), Dominik Spielmann (Löschzug Oeventrop)

Ehrungen für 40 Jahre Feuerwehr: Thomas Schulte (Löschzug Oeventrop), Uwe Geiz (Löschzug Oeventrop)

