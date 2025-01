FW-AR: Erfolgreicher Abschluss des Sprechfunklehrgangs der Feuerwehr Arnsberg

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Arnsberg, Dezember 2024 - Mit Stolz verkündet die Feuerwehr Arnsberg den erfolgreichen Abschluss ihres jüngsten Sprechfunklehrgangs. Insgesamt 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten in 26 intensiven Unterrichtsstunden eine umfassende Schulung im Umgang mit dem Digitalfunk, einem essenziellen Kommunikationsmittel für den modernen Feuerwehrdienst. Unter der fachkundigen Leitung von Karsten Schroeter und seinem engagierten Team vom Fernmeldedienst standen neben den rechtlichen, organisatorischen und technischen Grundlagen vor allem praxisnahe Anwendungen im Fokus. In einer Vielzahl von Funkübungen wurden reale Einsatzszenarien simuliert, um die Teilnehmenden auf die effektive Kommunikation im Ernstfall vorzubereiten. Diese praxisorientierte Herangehensweise ermöglichte es den Feuerwehrleuten, ihr theoretisches Wissen in realitätsnahen Bedingungen zu testen und ihre Fertigkeiten zu vertiefen.

Der Lehrgang wurde nach dem landesweiten Ausbildungskonzept des Instituts der Feuerwehr NRW durchgeführt, das sicherstellt, dass alle Feuerwehrleute in Nordrhein-Westfalen einen einheitlich hohen Ausbildungsstandard erreichen. Dies fördert nicht nur die Qualität der Ausbildung auf lokaler Ebene, sondern auch die überregionale Zusammenarbeit im Einsatz.

Ein besonderer Dank gilt dem Küchenteam, das die Teilnehmenden mit liebevoll zubereiteten Mahlzeiten versorgte und so für das leibliche Wohl während der anstrengenden Ausbildung sorgte.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Sprechfunklehrgangs setzt die Feuerwehr Arnsberg ein starkes Zeichen für ihr Engagement in der kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung ihrer Mitglieder. Die Absolventinnen und Absolventen sind nun bestens gerüstet, um im Einsatzfall zuverlässig und effektiv zu kommunizieren - eine essenzielle Grundlage für die Sicherheit und den Erfolg ihrer Arbeit.

