FW-AR: Ford Ranger ergänzt Arnsberger Feuerwehr-Fuhrpark

Arnsberg, 05.01.2025 Seit Mitte Dezember 2024 freut sich die Feuerwehr Arnsberg über Zuwachs in ihrem Fahrzeugpool. Ein Ford Ranger Wildtrack wurde als neues Einsatzfahrzeug angeschafft und an der Hauptwache Neheim in Dienst gestellt.

Dank seines leistungsstarken Zwei-Liter-Dieselmotors und seiner ausgezeichneten Offroad-Tauglichkeit bietet das neue Fahrzeug den Einsatzkräften erweiterte Möglichkeiten, insbesondere bei der Personenrettung in unwegsamem Gelände. Eine dauerhaft auf der Ladefläche montierte Schleifkorbtrage ermöglicht es, verletzte Personen schneller aus Bereichen zu retten, die für große und schwere Rettungswagen nur schwer zugänglich sind.

Ein weiteres Einsatzgebiet des neuen Fahrzeugs ist der Transport einer sogenannten ECMO-Maschine. Diese "künstliche Lunge" reichert das Blut des Patienten mit Sauerstoff an. Wird die ECMO-Maschine benötigt, fährt der Ford Ranger zum Krankenhaus in Arnsberg-Hüsten, um die Maschine samt Notarzt zum Einsatzort zu bringen. Bereits zwei Einsätze dieser Art wurden erfolgreich absolviert.

Die Besatzung des Kommandowagens wird im Einsatzfall durch die Wachabteilung der Hauptwache Neheim gestellt.

Informationen rund um den KdoW:

Fahrzeug: Ford Ranger Wildtrack 2.0

Leistung: 151 kW / 205 PS Funkrufname: Florian Arnsberg 1 - KdoW 2 Höhe: 1,97m Breite: 1,92m Länge: 5,37m Gewicht: 3280kg Aufbauer: Rotte Brandschutztechnik

