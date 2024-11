LPI-GTH: Schwer verletzt

Gotha (ots) - Bargeld entwendeten ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen dem 23. November, 20.15 Uhr und heute Morgen, 04.40 Uhr aus einer Bäckerei- sowie Fleischereifiliale. Vorher waren der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude in der Bürgeraue eingedrungen und verursachten einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 ...

mehr