Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Herbstmesse - Polizei zieht im Gesamten positives Resumee

Kusel (ots)

Das im Jahr 1924 gegründete Kuseler Volksfest -allseits bekannt als "Kuseler Mess"- ist das größte Fest im Landkreis Kusel. Dank seiner Attraktionen mit Kuseline, Messeumzug, Frühschoppen, Krammarkt, etc. lockt es mehrere zehntausend Besucher in die Musikantenstadt. Menschen vieler Nationen und Generationen feiern ausgelassen fünf Tage die besondere Zeit. Für die Polizei gehen mit solchen großen Veranstaltungen erhöhte Aufgaben einher. Gerade im Lichte vergangener Gewaltereignisse bei Festen in der Bundesrepublik galt es, in enger Kooperation mit dem Veranstalter die Sicherheit zu gewährleisten und den Festcharakter für die Bevölkerung geringstmöglich einzuschränken. Zurückblickend ist festzustellen, dass das gesamte Maßnahmenpaket zu einem friedvollen Fest geführt hat. Die Anzahl der Straftaten liegt mit 17 unter dem Niveau des Vorjahres, meist verzeichnete die Polizei Eigentumsdelikte oder alkoholbedingte Auseinandersetzungen. Es ist festzustellen, dass die polizeilich notwendigen Einsätze ab 01.00 Uhr mehrheitlich auf übermäßigen Alkoholkonsum und damit einhergehende Enthemmung zurückzuführen sind. So attackierte beispielsweise ein 26-Jähriger Gäste mit einer Glasflasche und einem Brotkorb. Diese junge Männer wollten den alkoholisierten Mann eigentlich beruhigen. Final wurde der 26-Jährige in polizeilichen Gewahrsam genommen und entsprechend beanzeigt. Zwei Marktbetreiber waren Opfer von Diebstählen aus ihrem Stand bzw. Kühlcontainer. Hier wurden mehrere Ledergürtel bzw. in der Nacht zum Donnerstag diverse Fleischwaren entwendet. Einem Standbetreiber wurde ein weißer Zeltpavillion komplett entwendet. Positiv zu verzeichnen ist das Verhalten der Gäste auf dem Verkehrssektor. Die durchgeführten polizeilichen Kontrollen bedingten keine Führerscheinbeschlagnahmungen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell