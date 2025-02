Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Zwei Alarme für die Feuerwehr Arnsberg in kurzer Zeit

Arnsberg (ots)

Am heutigen Tag wurde die Feuerwehr Arnsberg fast zeitgleich zu zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen im Ortsteil Bruchhausen alarmiert. An der ersten Einsatzstelle am Westring hat die Betriebsfeuerwehr die Lage sehr schnell erkundet und konnte dem anrückenden Löschzug Bruchhausen / Niedereimer Entwarnung geben, da es sich um einen Fehlalarm handelte. Kurze Zeit nach dem ersten Alarm wurden Feuerwehrkräfte aus Hüsten zu einem weiteren Gewerbebetrieb in den Eichenkamp alarmiert. Hier stellte sich heraus, dass es tatsächlich brannte. Die freiwerdenden Kräfte von der ersten Einsatzstelle wurden nun zu dem Einsatz gleich um die Ecke beordert.

Mitarbeiter hatten bereits erste Löschversuche mit Hilfe der Wandhydranten gestartet, so dass der Brand sich auf die Lüftungsanlage begrenzte. Nachdem die Feuerwehr das Feuer endgültig gelöscht hatte, musste die Halle mit mehreren Hochleistungslüftern vom Rauch befreit werden.

Bei beiden Einsätzen konnte die Arbeit der Feuerwehr durch die Erstmaßnahmen der Mitarbeitenden sehr gut unterstützt werden.

