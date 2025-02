Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Leere Handyverpackung zum Verkauf angeboten

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Handyladens in der Innenstadt entlarvte am Montagnachmittag einen Betrugsversuch. Wie er der Polizei mitteilte, betrat gegen 16:40 Uhr ein junger Mann den Laden und bot ein - angeblich - original verpacktes Mobiltelefon zum Ankauf an. Da der Angestellte vor wenigen Tagen schon einmal übers Ohr gehauen wurde, schaute er nach und fand in der Verpackung lediglich Gewichte vor. Gegenüber der hinzugerufenen Polizeistreife gab der 15-jährige "Verkäufer" an, in der Fußgängerzone von einem Mann angesprochen worden zu sein, der ihn darum bat, das Handy an den Laden zu verkaufen. Hierfür würde er ihm auch ein Taschengeld zahlen. Die Beschreibung des Mannes passte auf den Täter, der die Tat vor wenigen Tagen ausführte. Eine anschließende Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Ergebnis. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten Betrugs aufgenommen. Zeugen, die ebenfalls von dem Mann angesprochen wurden oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

