Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hemmungslose und rabiate Ladendiebe

Kaiserslautern (ots)

Mit ziemlich hemmungslosen und zum Teil auch rabiaten Ladendieben hatte es die Polizei am Montag im Stadtgebiet zu tun.

Ein diebisches Pärchen fiel kurz nach 17 Uhr in einem Supermarkt am Stiftsplatz auf. Dem Ladendetektiv war nicht entgangen, dass der Mann und die Frau mehrere Lebensmittel und Süßwaren an sich nahmen und sich in die Hose steckten. Weil sie die Sachen an der Kasse vorbeischmuggelten, ohne zu bezahlen, schritt der Sicherheitsmitarbeiter ein. Die 19-jährige Frau konnte noch vor dem Verlassen des Geschäfts gestoppt werden. Ihr Begleiter wartete draußen, wo er ebenfalls gestellt werden konnte.

Neben den gestohlenen Schokoriegeln wurden bei ihm auch zwei Messer gefunden, eines davon griffbereit am Hosenbund. Gegen den 32-Jährigen wird deshalb wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt; auf die junge Frau kommt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu.

Am Abend ging gegen 21 Uhr aus dem gleichen Supermarkt die Meldung zu einem räuberischen Diebstahl ein. In diesem Fall hatte der Hausdetektiv eine Kundin dabei beobachtet, wie sie auf ihrem Weg durch den Markt Waren sowohl in einen Korb als auch in eine mitgeführte Tüte steckte. An der Kasse bezahlte die Frau zwar die Artikel aus dem Korb, die Nahrungsmittel aus der Tüte legte sie jedoch nicht aufs Band.

Als der Sicherheitsmitarbeiter daraufhin die Dame ansprach, wollte sie flüchten. Und als er sie festhielt, setzte sich die Diebin mit Schlägen und Kratzen zur Wehr. Sie konnte nur mit erheblichem Kraftaufwand an der Flucht gehindert werden.

Die 34-Jährige erhielt ein Hausverbot für den Supermarkt und musste für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren zu.

Ruppig ging es auch gegen 21.30 Uhr in einem Supermarkt in der Altenwoogstraße zu. Eine Mitarbeiterin forderte eine Kundin auf, ihre Tasche zu öffnen und ihr den Inhalt zu zeigen. Die Frau warf daraufhin die Tasche zu Boden und verließ das Geschäft. - Wie sich herausstellte, befanden sich darin nicht bezahlte Waren.

Der Hausdetektiv folgte der Frau ein Stück zu Fuß, brach die Verfolgung aber ab und kehrte zurück zum Markt. Dort wartete ein Mann auf ihn, der ihm unvermittelt ins Gesicht schlug, ihn bedrohte und beleidigte. Ein Tritt des Unbekannten verfehlte zum Glück sein Ziel. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde durch den Schlag im Gesicht verletzt und auch seine Brille beschädigt.

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,80 Meter groß, schmale Statur, blonde Haare, blaue Jeans, schwarze Jacke und Mütze. Die Ladendiebin wird als etwa 1,60 Meter groß beschrieben; sie hat dunkle Haare, die sie zu einem Zopf zusammengebunden trug, hatte eine dunkle runde Brille auf der Nase und war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose. Die Polizei ermittelt und fragt: Wer kann Hinweise auf die Ladendiebin und den Schläger geben? Unter der Telefonnummer 0631 369-14199 können sich Zeugen bei der Polizeiinspektion 1 melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell