Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Waidhaus stellt zehn Kilogramm Pyrotechnik sicher

Bundespolizei Waidhaus stellt zehn Kilogramm Pyrotechnik sicher

Waidhaus / Waldsassen (ots)

Waldsassen - Der vorsorgliche Einkauf für das Silvesterfeuerwerk endete am Dienstag (30. Juli) für zwei Männer in den Armen der Bundespolizei. Bei Grenzkontrollen in Waldsassen beschlagnahmten Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus zehn Kilogramm erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper. Die Sprengstoffschmuggler müssen nun mit Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz rechnen.

Die Österreicher im Alter von 19- und 22 Jahren mussten ihr erst kürzlich in Tschechien erworbenes Silvesterfeuerwerk gleich wieder an die Beamten der Bundespolizeiinspektion Waidhaus abgeben. Die Fahnder der Bundespolizei kontrollierten die Österreicher bei der Einreise aus Tschechien und entdeckten dabei 10 Kilogramm Pyrotechnik im Kofferraum des Pkws. Da sie für die Feuerwerkskörper keine sprengstoffrechtliche Erlaubnis vorlegen konnten, müssen die Männer nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz rechnen. Die Feuerwerkskörper lagern nun in der Asservatenkammer der Bundespolizei und warten dort auf ihre Vernichtung.

