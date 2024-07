Bundespolizeidirektion München: Unerlaubte Einreisen in Bayern Januar-Juni 2024 / Bundespolizeidirektion München zeigt fast 10.000 illegale Grenzübertritte an

Nürnberg (ots) - Am Donnerstag (25. Juli) hat ein bislang Unbekannter zwei 12-jährigen Mädchen in der S-Bahn auf der Fahrt von Nürnberg Hauptbahnhof nach Ottensoos sein Glied gezeigt. Die Bundespolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Donnerstagmittag fuhren die 12-Jährigen um 12:21 Uhr ...

mehr