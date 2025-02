POL-PPWP: Bedroht und auf die Motorhaube gesprungen

Kaiserslautern (ots) - Die Abwesenheit der Hausbewohner wollten Einbrecher ausnutzen, um zwischen Donnerstag (20. Februar) und Sonntagnacht (23. Februar) in ein Wohnanwesen in der Jakob-Blenk-Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Haustür. Sie hielt der Gewalteinwirkung der Einbrecher stand, so dass am Ende lediglich Sachschaden entstand. Wegen des Einbruchversuchs nahm die Polizei Kaiserslautern die ...

