POL-PPWP: Spielautomaten im Visier von Einbrechern

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Spielautomaten haben Unbekannte am frühen Montagmorgen in einem Gastronomiebetrieb in der Merkurstraße aufgebrochen. Zeugen wurden kurz nach 5 Uhr auf den Einbruch aufmerksam und alarmierten die Polizei. Wie sich herausstellte, machten sich die Täter ohne Beute aus dem Staub. Was sie vorher nicht wussten: Aus den Automaten war nichts zu holen, sie waren bereits leer. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Die Beamten fragen: Wem sind am Montagmorgen, beziehungsweise in den vergangenen Tagen Personen oder Fahrzeuge rund um die Merkurstraße aufgefallen? Ein Einbrecher war mit einer grauen Jeans, schwarzer Jacke mit Kapuze und schwarzen Schuhen bekleidet. Er trug eine schwarze Mütze. Der andere Mann trug dunkle Jeans, eine dunkle Jacke und weiße Schuhe. Er hatte auch eine schwarze Mütze auf. Ob die Tat mit einem vorausgegangenen Einbruch in die Gaststätte in der Nacht zum Mittwoch in Verbindung steht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

