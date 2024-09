Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall auf der B260

Lahnstein (ots)

Am 18.09.2024 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B260 vor dem Stadtteil Lahnstein - Friedrichssegen in Fahrtrichtung Bad Ems. Hierbei touchierte ein Fahrzeugführer die Leitplanke. Andere Verkehrsteilnehmer waren in den Unfall nicht involviert. Der Fahrzeugführer wurde zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Auf der B260 kam es während der Unfallaufnahme zu einer Staubildung.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell