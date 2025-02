Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen platt gestochen

Kaiserslautern (ots)

Ein Reifenstecher war offenbar in der Nacht zu Sonntag am Willy-Brandt-Platz am Werk. Am Sonntagmorgen wurde an einem abgestellten Lieferwagen ein platter Vorderreifen festgestellt.

Bei genauerer Betrachtung zeigten sich an dem Reifen Beschädigungen, die nicht "zufällig" entstanden sein dürften. Die Polizei geht deshalb von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus und fragt: Wem sind in der fraglichen Nacht zwischen 1 Uhr und 9 Uhr verdächtige Personen aufgefallen?

Der betroffene Lieferwagen, ein weißer Renault Master, stand im Tatzeitraum im Innenhof einer Einrichtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Täter bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell