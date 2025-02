POL-PPWP: Roller geklaut

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einen Schaden in fünfstelliger Höhe haben unbekannte Täter im Wald bei Enkenbach-Alsenborn angerichtet. Sie beschädigten ein Wald-/Forstfahrzeug, das wegen aktueller Baumfällarbeiten in der Verlängerung der Birkenstraße abgestellt war. Am Sonntagmorgen fiel einem Verantwortlichen auf, dass sich jemand an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht hat. Nach den derzeitigen ...

mehr