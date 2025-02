POL-PPWP: Tatverdächtiger ermittelt

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Sonntagabend in die Hellmut-Hartert-Straße ausgerückt. Ein 27-jähriger Mann weigerte sich, das Krankenhaus verlassen zu wollen. Die eingesetzten Beamten erteilten ihm einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Er reagierte aggressiv und bestand weiterhin darauf, in der Klinik zu bleiben. Zur Durchsetzung des Platzverweises sollte der 27-Jährige in ...

