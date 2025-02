FW-OLL: Ring schnürt Finger ab - Feuerwehr entfernt Ring in der Notaufnahme

Wardenburg (ots) - Am Samstagnachmittag, den 15.02.2025, wurde die Feuerwehr Littel um 15:14 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Straße "An den Sanddünen" in Wardenburg alarmiert. Laut erster Meldung sollte sich noch eine Person im Gebäude befinden. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. ...

mehr