FW-OLL: Jugendfeuerwehr der Gemeinde Großenkneten trifft sich zur Jahreshauptversammlung und wählt neue Jugendwarte

Jugendfeuerwehr der Gemeinde Großenkneten trifft sich zur Jahreshauptversammlung und wählt neue Jugendwarte

Landkreis Oldenburg

Am Freitag, den 14.Februar 2025 trafen sich die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Großenkneten um 19:30 Uhr zu ihrer Jahreshauptversammlung im Ahlhorner Feuerwehrhaus.

Der kommissarische Gemeindejugendfeuerwehrwart Lukas Grannemann begrüßte gemeinsam mit seiner ebenfalls kommissarischen Stellvertreterin Rinoa Gaidies neben den Jugendlichen die Betreuer:innen, Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke, Stellvertretenden Gemeindebrandmeister Kevin Engler, Leiter des Amtes für Ordnung und Soziales, Benjamin Bak, sowie alle weiteren anwesenden Gäste. Unter ihnen auch Vertreter der Ortsfeuerwehren und zahlreiche Eltern

Lukas Grannemann begann seinen Rückblick auf das Jugendfeuerwehrjahr 2024 mit dem Rücktritt des bisherigen Gemeindejugendfeuerwehrwarts Florian Reinke. Dieser hatte seinen Posten zur Verfügung gestellt, nachdem er zum neuen Kreisjugendfeuerwehrwart gewählt worden war. Daraufhin hatten Lukas und Rinoa die Führung der Jugendfeuerwehr kommissarisch übernommen.

Des Weiteren stellte Lukas fest, das das vergangene Jahr mal wieder voller Highlights gewesen war. In den Sommerferien hatte man am gemeinsamen Zeltlager mit den Jugendwehren Colnrade, Wildeshausen und Kirch- und Klosterseelte am Kronensee in Ostercappeln teilgenommen. Während des Aufbautages mussten die Helfer noch mit den widrigen Wetterbedingungen kämpfen. "Es gab an einem Tag den gesamten Regen der sonst in einer Woche fällt" schmunzelte Lukas. Dafür waren die folgenden Tage regenfrei und die Kinder freuten sich über 7 Tage strahlenden Sonnenschein.

Ende September empfing die Gemeindejugendfeuerwehr 450 Teilnehmer zu den von ihnen in Ahlhorn ausgerichteten "Spiele ohne Grenzen", die auch dank der Unterstützung vieler Eltern ein voller Erfolg geworden waren. Auch hier hatte das Wetter wieder perfekt mitgespielt.

Ein weiterer Höhepunkt war das von Betreuer Nils Hesselmann initiierte und von allen Betreuerinnen und Betreuern vorbereitete 24 Stunden Ausbildungswochenende. Hier durften die Kinder für einen Tag das Huntloser Gerätehaus beziehen und nahmen an vielen spannenden Einsatzübungen teil. In den Pausen wurde gemeinsam gekocht, gespielt und Sport getrieben. Die Eltern und alle Interessierten waren dank der umfangreichen medialen Begleitung über die sozialen Medien stets informiert und konnten dem abwechslungsreichen Programm aus der Ferne folgen.

Insgesamt erreichten alle Jugendfeuerwehrmitglieder zusammen rund 6800 Dienststunden in 2024. Als Betreuer:innen ausgeschieden sind Hannah Wygralla und Finn-Ole Ramour. Neu ins Team kam Malin Janßen. Der aktuelle Mitgliederstand beträgt 28 Jugendliche und 11 Betreuer:innen.

Dann ergriff der stellvertretende Gemeindebrandmeister Kevin Engler das Wort. "Wir sind stolz auf euch und das ihr immer so zahlreich an den Diensten teilnehmt. Das ist durchaus mit einer aktiven Feuerwehr vergleichbar" Zum Dank spendierte er auch im Namen von Gemeindebrandmeister Sebastian Wolf mehrere große Kartons Schokoschaumküsse.

In seiner neuen Funktion als Kreisjugendfeuerwehrwart bedankte sich Florian Reinke, der weiterhin auch als Betreuer der Gemeindejugendfeuerwehr tätig ist, bei den Jugendlichen und Betreuer:innen für die geleistete Arbeit. "Ihr sorgt dafür, das die Zukunft der Feuerwehr und damit der Brandschutz weiterhin sichergestellt sind". Nach dem tollen Sommerzeltlager 2024 gab er einen Ausblick auf das kommende Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2025 in Delmenhorst, zudem ca. 1400 Teilnehmende erwartet werden. Er berichtete auch über die aktuellen Zahlen der Kreisjugendfeuerwehr Oldenburg. Derzeit gibt es 4 Kinder- sowie 19 Jugendfeuerwehren mit etwa 550 Mitgliedern. Besonders freute sich Florian das bei den Wahlen der Kreisjugendsprecher am 16. Januar 2025 Isabell Koopmann aus Großenkneten zur 1. Stellvertreterin gewählt worden war.

Es folgten die geheimen Wahlen der Jugendwarte und Jugendsprecher. Die bisher kommissarisch eingesetzten Jugendwarte Lukas Grannemann und Rinoa Gaidies als seine Stellvertreterin wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Bei der Wahl der Jugendsprecher:innen erhielt erneut Jan-Mico Behrends das Vertrauen der Jugendlichen. Levke Stolle wurde zu seiner Stellvertreterin gewählt.

Unter dem Tagesordnungspunkt "Ehrungen" erhielten elf Jugendliche eine Auszeichnung für die Teilnahme am Bundeswettbewerb und es wurde sieben Mitgliedern die Jugendflamme der Stufe 1 verliehen. Ausserdem gab es Urkunden für die beste Dienstbeteiligung.

Benjamin Bak gratulierte den Gewählten und richtete als Vertreter der Gemeinde seine Grußworte an die Anwesenden. Auch er war voll des Lobes für das Engagement der Nachwuchsretter.

Zum Abschluss der Versammlung präsentierte Rinoa ein von ihr gestaltetes Fotoalbum mit den schönsten Jugendfeuerwehrmomenten des letzten Jahres.

