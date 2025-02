FW-OLL: Wohnungsbrand in Wardenburg - Bewohner schwer verletzt - Mehrere Hunde vor den Flammen gerettet

Harpstedt (ots) - Am Dienstagnachmittag um 15:40 Uhr wurden die Feuerwehren Harpstedt und Prinzhöfte zu einem Schwelbrand in der Zwischendecke eines Wohnhauses in der Amtsfreiheit in Harpstedt alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: Im Bereich des Schornsteins hatte sich ein Schwelbrand in der Zwischendecke ...

