Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Vollbrand eines Gebäudes verhindert - Schwelbrand in einer Zwischendecke

Harpstedt (ots)

Am Dienstagnachmittag um 15:40 Uhr wurden die Feuerwehren Harpstedt und Prinzhöfte zu einem Schwelbrand in der Zwischendecke eines Wohnhauses in der Amtsfreiheit in Harpstedt alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: Im Bereich des Schornsteins hatte sich ein Schwelbrand in der Zwischendecke ausgebreitet.

Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor und öffnete die Decke im Erdgeschoss, um an die Glutnester zu gelangen. Ein weiterer Trupp kontrollierte den Fußboden im Obergeschoss. Da sich der Schornstein in der Mitte des Gebäudes befand, wurde ein dritter Atemschutztrupp eingesetzt, um die Zwischendecke auf der Rückseite des Schornsteins zu öffnen.

Aufgrund des hohen Personalbedarfs unter Atemschutz wurde die Ortsfeuerwehr Beckeln mit weiteren Atemschutzgeräteträgern und der Hygieneeinheit sowie der Gerätewagen Atemschutz des Landkreises nachalarmiert. Zusätzlich wurde eine Drehleiter benötigt, um das Dach nach weiteren Glutnestern abzusuchen. Angesichts der beengten Zufahrt entschied sich der Einsatzleiter für die kompakte Drehleiter der Feuerwehr Twistringen.

Nachdem die Zwischendecke großflächig geöffnet und die letzten Glutnester abgelöscht waren, konnten die Einsatzkräfte den Einsatz nach knapp drei Stunden beenden.

Während des gesamten Einsatzes musste die Hauptdurchgangsstraße in Harpstedt einspurig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell