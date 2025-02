Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen in Hatten - Hund in Fahrzeug eingeschlossen

Sandkrug (ots)

Am 03.01.2025 ereignete sich um 17:56 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Borchersweg Ecke Grenzweg in Hatten (Tweelbäke). Zwei PKW waren in den Unfall verwickelt und kamen im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Sandkrug fanden die Einsatzkräfte zwei stark beschädigte Fahrzeuge vor. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter zwei schwer. Eine Person sowie ein Hund befanden sich noch in den Fahrzeugen, waren jedoch nicht eingeklemmt. Die Feuerwehr übernahm die Befreiung der eingeschlossenen Insassen und übergab sie an den Rettungsdienst.

Die Aufgaben der Feuerwehr umfassten zudem die Absicherung der Unfallstelle, die Unterstützung bei der medizinischen Versorgung der Verletzten sowie die Sicherstellung des Brandschutzes. Aufgrund der Anzahl der betroffenen Personen waren mehrere Rettungswagen und Notärzte im Einsatz. Zudem war die Örtliche Einsatzleitung Rettungsdienst mit dem Organisatorischen Leiter sowie dem Leitenden Notarzt vor Ort. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Kirchhatten konnte die Anfahrt abbrechen.

Für die Dauer des Einsatzes und der anschließenden Bergungsarbeiten musste der Borchersweg mehrere Stunden lang voll gesperrt werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell