FW-OLL: Feuer in Carport mit Wohnmobil schnell unter Kontrolle, Feuerwehr sichert nahe Wohngebäude

Ganderkesee (ots) - Am späten Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei PKWs stießen frontal zusammen, wodurch fünf Personen verletzt wurden, darunter vier schwer. Ein Kleinkind war in einem der PKW und wurde ebenfalls verletzt. Die ...

