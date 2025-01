Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Dingstede

Dingstede (ots)

Am Freitag, den 17.01.2025, fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dingstede statt. Ortsbrandmeister Hergen Schütte präsentierte den umfassenden Jahresbericht 2024 und gab einen Ausblick auf die anstehenden Projekte und Herausforderungen.

In seinem Bericht reflektierte Schütte unter anderem das Huntehochwasser Ende Dezember 2023, das die Feuerwehr bis zum 12. Januar 2024 in Atem hielt. "Wir waren jeden Tag im Einsatz, häufig auch nachts. Dank des großen Einsatzes aller Beteiligten und der Stabilität der Deiche konnte eine Katastrophe verhindert werden", resümierte der Ortsbrandmeister.

Ein zentrales Thema war der geplante Unterstand für das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF). Die Baukosten sind seit der ursprünglichen Planung gestiegen, doch dank der Unterstützung des Gemeindeausschusses und des Gemeinderats kann das Projekt fortgesetzt werden. Am 14. Januar fand die erste Baubesprechung statt, und die Erdarbeiten sollen - vorausgesetzt das Wetter spielt mit - bereits am kommenden Montag beginnen. Die Fertigstellung ist für Ende Mai vorgesehen.

Ein weiteres Highlight des Berichts war die bevorstehende Indienststellung eines neuen Löschroboters, der die Schlagkraft der Feuerwehr Dingstede weiter erhöhen wird. "Die Auslieferung steht unmittelbar bevor, lediglich die Beschriftung des Anhängers fehlt noch", erklärte Schütte.

Neben den Einsätzen und Projekten blickte die Feuerwehr auf ein aktives Jahr zurück. So nahm sie erfolgreich an Wettkämpfen und Veranstaltungen teil, darunter der Gemeindewettkampf in Sandhatten und der Gemeindefeuerwehrball in Hatterwüsting. Besonders stolz ist die Wehr auf den Sieg ihrer U40-Mannschaft. Für 2025 steht mit dem Kreisfeuerwehrtag in Falkenburg am 29. Juni ein weiterer Höhepunkt auf dem Kalender.

Auch die Pflege der Kameradschaft kam nicht zu kurz. Im November reiste eine Delegation nach Senftenhütte, um mit der Partnerfeuerwehr deren 90-jähriges Bestehen und die Indienststellung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs zu feiern.

Insgesamt leisteten die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Dingstede im Jahr 2024 beeindruckende 4.217 Stunden durch Einsätze, Lehrgänge und Übungsstunden. Hergen Schütte bedankte sich ausdrücklich bei allen Mitgliedern der Wehr sowie bei den Unterstützern aus Rat, Verwaltung und Gemeinde: "Es ist diese enge und verlässliche Zusammenarbeit, die unsere Arbeit so erfolgreich und erfüllend macht."

Die Freiwillige Feuerwehr Dingstede blickt zuversichtlich in die Zukunft und freut sich darauf, mit neuer Technik und bewährtem Engagement die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

