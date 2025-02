Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Anzeigen auf einen Schlag

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Anzeigen auf einen Schlag hat sich ein Jugendlicher aus dem Stadtgebiet eingehandelt. Er steht im Verdacht, einen Motorroller gestohlen zu haben, ohne Fahrerlaubnis damit gefahren zu sein, dabei einen Unfall gebaut und Fahrerflucht begangen zu haben.

Passiert ist das Ganze bereits am 8. Februar. An diesem Tag war eine Streife in der Mittagszeit in der Reichswaldstraße auf den Rollerfahrer und seinen Sozius aufmerksam geworden, weil beide keinen Sicherheitshelm trugen. Nachdem das Zweirad in die Käthe-Kollwitz-Straße abgebogen war, prallte es gegen ein geparktes Auto. Fahrer und Sozius ergriffen zu Fuß die Flucht, den Roller ließen sie einfach liegen. Wie sich herausstellte, war das Leichtkraftrad am gleichen Tag in der Pariser Straße gestohlen worden.

Dem 14-jährigen Tatverdächtigen kamen die Beamten auf die Spur, weil er sich in der Nähe der Unfallstelle aufhielt und blutige Verletzungen im Gesicht, am Knie und an den Knöcheln aufwies, die zu dem Sturz ohne Helm passten. Der Jugendliche wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Junge nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Auf ihn kommt nun wegen der verschiedenen Delikte ein Strafverfahren zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell