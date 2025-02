POL-PPWP: Gewinnversprechen führen zu Verlusten

Kaiserslautern (ots) - Einem Mann aus dem Stadtgebiet wurde am Donnerstagabend in der Innenstadt ein Geldbeutel geklaut. Wie der 30-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, entwendeten drei Jugendliche den länglichen schwarzen Geldbeutel aus seinem Rucksack, während er gegen 22:20 Uhr in einen Bus in der Burgstraße steigen wollte. Zusammen mit dem Geldbeutel verschwanden eine EC-Karte sowie eine E-Zigarette. Die zwei männlichen und eine weibliche Jugendliche waren ...

mehr