Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann an Bushaltestelle angegriffen - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Mann an Bushaltestelle angegriffen - Zeugen gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Samstag in den frühen Morgenstunden an der Bushaltestelle "Neustadt Rathaus" zugetragen haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand saß ein 59 Jahre alter Mann auf einer Bank an der Bushaltestelle, als eine dreiköpfige Personengruppe zunächst an ihm vorbeiging. Einer der Männer soll dem Mann kurz darauf mit einem Reizstoffsprühgerät ins Gesicht gesprüht und ihm den Rucksack, den er neben sich platziert hatte, gestohlen haben. Zeugen, die am frühen Samstagmorgen entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder denen eine dreiköpfige männliche Personengruppe aufgefallen ist, werden daher dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Remshalden-Grunbach: Vorfahrt missachtet

Ein 33-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr die Bahnhofstraße und missachtete an der Einmündung zur Fellbacher Straße die Vorfahrt eines 62 Jahre alten Seat-Fahrers. Der Seat prallte nach der Kollision mit dem Hyundai gegen eine Straßenlaterne. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro, der Seat-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Murrhardt: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen Mercedes, der auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Theodor-Heuss-Straße geparkt war. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten in Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell