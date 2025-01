Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: E-Sooter entwendet

Ein E-Scooter der Marke RCB mit dem Kennzeichen NIZ.192, welcher am Montag zwischen 7:30 Uhr und 12:30 Uhr, im Fahrradparkhaus beim Bahnhof in Aalen abgestellt war, wurde in dieser Zeit entwendet. Der Scooter war mit einem Schloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder auf den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Unterkochen: Parkenden PKW beschädigt

Ein silberfarbener VW Polo, der am Montag zwischen 7:45 Uhr und 12:30 Uhr in der Zehntscheuergasse geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich handelte es sich um ein grünes oder türkisfarbenes Fahrzeug. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ebnat: Dieseldiebstahl

Aus einem LKW, der in der Kreidestraße geparkt war, wurden insgesamt etwa 1000 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Hierzu wurde beide Tankdeckel aufgebrochen. Der Vorfall wurde am Montag gegen 15.15 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Oberkochen: Heckklappe zerkratzt

An einem VW Polo, der in der Straße Am Haselstrauch geparkt war, wurde zwischen Freitagabend und Montagmorgen die Heckklappe zerkratzt. Hinweise auf den oder die unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 955990 entgegen.

Unterrombach: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand an einem Fahrzeug, welches am Montag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes geparkt war. Während des Einkaufs wurde der BMW von einem zunächst unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte das Verursacherfahrzeug, ein Peugeot, an welchem ebenfalls ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand, ermittelt werden.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr einen Mercedes-Benz, der auf einem Supermarktparkplatz in der Straße An der Jagst abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07361 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen Montagmorgen, 02.12.2024 und Sonntagabend, 26.01.2025, wurde ein VW-Bus, der an der Bergstraße abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Am Montag zwischen 15:00 und 22:30 Uhr versuchten unbekannte Diebe die abgeschlossene Haustür eines Gebäudes im Sandweg aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, drangen sie durch das Toilettenfenster in das Haus ein. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer stürzt

Ein 46-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Montag gegen 18:35 Uhr in der Gutenbergstraße alleinbeteiligt. Durch die eintreffenden Beamten konnte festgestellt werden, dass der alkoholisierte Radfahrer sich durch den Sturz leicht verletzt hatte.

Heubach: In Freibad eingedrungen

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen gelangte ein Unbekannter, vermutlich durch Übersteigen des Zauns, auf das Freibadgelände. Anschließend warf er unter anderem eine Betonplatte, ein Edelstahlschild und eine Schaltafel in das gefüllte Schwimmbecken. Dabei wurde die Beckenfolie beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ellwangen unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell