Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Stein auf Bus geworfen, Unfallflucht

Aalen (ots)

Backnang: Einbrüche in Wohnhäuser

Unbekannte Täter verschafften sich am Montag, zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einem Wohnhaus im Bertha-von-Suttner-Weg. Im Haus durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Unterhaltungselektronik im Wert von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 in Verbindung zu setzen.

In der Straße "Auf dem Hagenbach" drangen unbekannte Täter am Montag, zwischen 12:20 Uhr und 19:20 Uhr gewaltsam über die Terassentür in ein Wohnhaus ein. Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Laptop und zwei Fotoapparate im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Steinwurf auf Linienbus

Am Montagabend, gegen 22:25 Uhr warf ein unbekannter Täter in der Bahnhofstraße einen Stein auf einen fahrenden Linienbus. Durch den Wurf zersprang die Heckscheibe des Busses. Auch ein weiteres Fenster wurde beschädigt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Hinweise zum unbekannten Täter erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Fellbach: Unfallflucht

Am Montag, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen KIA und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Unfallzeitpunkt war der KIA ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der Gäuäckersporthalle in der Bühlstraße geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell