Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Kirche - Unfallflucht - Scheunenbrand

Aalen (ots)

Waiblingen: Ikone aus Kirche gestohlen

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen wurde aus der Michaelskirche in der Straße Alter Postplatz eine Ikone, die hinter dem Altar aufgestellt war, entwendet. Das Heiligenbild hat einen Wert von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Unfallflucht

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Oberen Hauptstraße einen Leitpfosten auf einem Parkplatz und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 600 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf-Haubersbronn: Scheunenbrand

Am späten Montagabend brannte in der Wieslauftalstraße eine Scheune vollständig nieder. Kurz vor Mitternacht wurde ein Zeuge auf den brennenden Schuppen aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Schorndorf, Haubersbronn und Miedelsbach waren mit insgesamt 42 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort, konnten ein Abbrennen der Scheune allerdings nicht mehr verhindern. Das angrenzende Wohngebäude wurde sowohl durch den Brand, als auch durch die Löscharbeiten ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, nach bisherigem Kenntnisstand wurde beim Brand niemand verletzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die am späten Abend auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

